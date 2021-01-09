رئيس التحرير

محمود مسلم

«قطاع الأعمال» تعلن تشغيل مجزر توشكى خلال 2020: الأكبر في مصر

بطاقة 45 رأس في الساعة وبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه

كتب:

الوطن
12:58 م | السبت 09 يناير 2021
أكبر المجازر الآلية

أكبر المجازر الآلية

شهد عام 2020 الانتهاء من تركيب وتشغيل مجزرا آليا تابع لشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

ويعد من أكبر المجازر المتطورة في مصر بتكنولوجيا حديثة، حيث يذبح الماشية آليا بشكل نظيف وصحي وآمن، وذلك بطاقة 45 رأس في الساعة، وبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه.

ويتمّ استغلال مجزر توشكى في ذبح الماشية الواردة من السودان، بموجب اتفاق وقعته شركة جنوب الوادى مع شركة«اتجاهات» السودانية، بما يسهم في توفير اللحوم للسوق المحلية وكذلك التصدير للخارج.

ويتضمن المشروع أيضًا محجر يستوعب نحو 25 ألف رأس ماشية، وثلاجات ضخمة، وزراعة أعلاف على مساحة ألف فدان.

يُشار إلى أنَّ المجزر يسهم في تنمية المنطقة المحيطة وإقامة مشروعات إنتاج زراعي وحيواني، حيث توجد دراسة لإقامة العديد من المشروعات استنادا لوجود أراض زراعية وتربية ماشية.    

اقرأ المزيد:

"قطاع الأعمال العام" عن إضاءة ميدان التحرير: تكلفتها 60 مليون جنيه

تعديلات قانون قطاع الأعمال العام.. نقلة نوعية للتطوير وتطبيق الحوكمة

وزير قطاع الأعمال العام يشهد مزادا على 2219 قنطار قطن بالشرقية

"قطاع الأعمال العام" تشارك في معرض ومؤتمر "2020 Cairo ICT"

"عمال مصر": لائحة وزارة قطاع الأعمال العام لم تعرض للنقاش المجتمعي