ضبط 79 طن أرز مجهولة المصدر داخل مخزنين في مصر القديمة

تمكّنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول عن مخزن مواد غذائية تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لإدارته المخزن دون ترخيص، وبحوزته 54,440 طن أرز مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمّ ضبط مدير مخزن جملة تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لإدارته المخزن بدون ترخيص وبحوزته (25 طن أرز، 50 طن سكر، 11460 زجاجة خل طعام، 8100 عبوه جبن) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهتهما، اعترفا بإدارتهما المخزنين دون ترخيص وحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.