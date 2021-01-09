شروط إعارات المعلمين بالخارج لعام 2020-2021 والفئات الممنوعة من التقدم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح الباب لإعارات للمعلمين الراغبين للعام الدراسي 2020 / 2021، وعلى من يرغب في التقدم من العاملين بديوان المديرية والمدارس التابعة للديوان، التوجه إلى إدارة الإعارات الخارجية بالمديرية التابع لها لاستلام الاستمارة الخاصة بذلك، ويختلف آخر موعد لتقديم الطلبات وتوريد الرسوم وفقًا للمديرية التابع لها المدرس.

ووفقًا للخطاب الذي أرسلته الوزارة للمديريات، تستعرض «الوطن» الشروط والأوراق المطلوبة لإعارة المعلمين بالخارج على النحو التالي:

الشروط المطلوبة لإعارة المعلمين بالخارج

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيدًا على درجة مالية.

- ضرورة إبلاغ إدارة الإعارات بأي تعديل يطرأ على المتقدم خلال العام الدراسي مثلًا «الحالة المرضية - الحالة الاجتماعية - حالة الوفاة - البعثات الخارجية - التعاقدات - الجزاءات».

- ألا يزيد السن على 50 عامًا إلى للوظائف الإشرافية والتوجيه والدول الناطقة بغير العربية فلا يزيد على 56 عامًا.

- أن يكون المتقدم للإعارة قضى 36 شهرًا على الأقل بالتربية والتعليم درجة كفايته بمرتبة كفء للتخصصية تعليم وممتاز للإداريين عن العامين الأخيرين.

- يشترط للذكور أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، اما بالنسبة للإناث يشترط موافقة كتابية صريحة من الزوج «للمتزوجات» أو ولي الأمر لغير المتزوجة «آنسة - أرملة - مطلقة» وتعتمد من جهة عمله أو من جهة عمل المتقدمة للإعارة بشهادة اثنين من الموظفين والرئيس المباشر ويختم بخاتم شعار الجمهورية ويجب على المطلقة والأرملة إحضار ما يفيد الحالة الاجتماعية.

لا يسمح بالتقدم للإعارة في الحالات الآتية:

1. من قضى بالخارج 8 سنوات دراسية فأكثر سواء في إعارة أو تعاقد. 2. من تم تعيينه بنسبة 5% وكذلك من يؤدي عمل مخفف بقرار من أحد المجالس الطبية.

3. المحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل.

4. من لديه عقوبة تأديبية تزيد على ثلاثة أيام.

5 عدم انقضاء الفاصل الزمني للعائد من إعارة أو بعثة.