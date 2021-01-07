"التعليم العالي": 30% نسب إشغالات عزل كورونا بالمستشفيات الجامعية

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نسب الإشغالات بالأسرّة المخصصة لمصابي فيروس كورونا بالمستشفيات الجامعية بلغت 30% من حجم الأسرة المخصصة للعزل، و50% نسبة الإشغالات بالرعايات المركزة والمتوسطة.

وأكد أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك متابعة لحظية من قبل المجلس والوزارة للمستشفيات، وتوجيهات بتذليل العقبات تجاه المرضى وتيسير الخدمات، والتنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بأزمة كورونا، موضحًا أن المستشفيات الجامعية في حالة تأهب واستعداد لكل المستجدات.

"التعليم العالي": 50% نسبة الإشغال بالرعايات المركزة

وأكد أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن الوضع بالمستشفيات الجامعية حتى الآن آمن ولم يصل للدرجات الخطرة أو الشديدة، موضحًا أن الوزارة بالتنسيق مع الجامعات المختلفة مستعدة للتوسع في المستشفيات المخصصة للعزل في حال الاحتياج إليها الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك مقترحًا بشأن البدء في التجارب الإكلينيكية على اللقاح الروسي بالمستشفيات الجامعية على المتبرعين، لافتًا إلى أنه لم يتم البدء في التنفيذ حتى الآن، مشيراً إلى أن ما يجري من تجارب سريرية هي تجارب على أدوية موجودة بالفعل ومستخدمة ومصرح بها.