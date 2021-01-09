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محمود مسلم

«الإنجيلية» تنعى الرئيس الأسبق لمجمع كنائس نهضة القداسة: واعظ قدير

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الوطن
01:22 م | السبت 09 يناير 2021
منير حكيم

منير حكيم

نعت الطائفةُ الإنجيلية في مصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الأسقف منير حكيم، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة الأسبق، الذي رحل أمس الجمعة.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، تعازيه لأسرة الأسقف منير حكيم، الواعظ القدير وخادم الرب، الذي قدم حياته مثال الراعي المخلص والمحب لشعبه.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: «نشكر الله لأجل حياته وخدمته المثمرة، ونصلي أن يمنح الله التعزية لكل أسرته وأحبائه ولشعب الكنيسة» .

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