أول صور لحطام الطائرة الإندونيسية: سقطت بـ62 راكبا في المحيط

أكدت صحيفة «صن» البريطانية، وفقما نقلت عن السلطات، أن الطائرة الإندونيسية التي فقد الاتصال بها سقطت فوق المحيط وعلى متنها 62 راكبا على الأقل.

وأضافت أنها تحطمت بعد 4 دقائق من إقلاعها.

ونشرت الصحيفة صورة لعامل إنقاذ يحمل جزءا من حطام الطائرة التي فقد الاتصال بها صباح اليوم، قبل أن يتأكد سقوطها في المحيط بعد دقائق معدودة من إقلاعها.

ولفتت إلى أنها سقطت تحديدا في منطقة بحر جاوة.