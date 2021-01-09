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أول صور لحطام الطائرة الإندونيسية: سقطت بـ62 راكبا في المحيط

كتب:

محمد حسن عامر
02:12 م | السبت 09 يناير 2021
مطار جاكرتا عاصمة إندونيسيا

مطار جاكرتا عاصمة إندونيسيا

أكدت صحيفة «صن» البريطانية، وفقما نقلت عن السلطات، أن الطائرة الإندونيسية التي فقد الاتصال بها سقطت فوق المحيط وعلى متنها 62 راكبا على الأقل.

وأضافت أنها تحطمت بعد 4 دقائق من إقلاعها.

ونشرت الصحيفة صورة لعامل إنقاذ يحمل جزءا من حطام الطائرة التي فقد الاتصال بها صباح اليوم، قبل أن يتأكد سقوطها في المحيط بعد دقائق معدودة من إقلاعها.

ولفتت إلى أنها سقطت تحديدا في منطقة بحر جاوة.

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