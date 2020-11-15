معلومات عن فيلم Impetigore.. اختارته إندونيسيا لتمثيلها في أوسكار 2021

اختارت إندونيسيا فيلم الرعب Impetigore من إخراج وتأليف جوكو أنور ليكون ممثلها في فئة أفضل فيلم روائي دولي في حفل توزيع جوائز الأوسكار التي تحمل رقم 93 والتي ستقام في أبريل 2021.

تم إعلان الاختيار عن طريق لجنة اختيار جوائز الأوسكار الإندونيسية، وسرعان ما أعاد مخرج الفيلم تأكيد الخبر بنشره تغريدة عبر تويتر، وكتب: "نأمل أن يكون لهذا الفيلم تمثيلا جيدًا ويزيد من اهتمام الجمهور الدولي بالأفلام الإندونيسية".

يحكي الفيلم، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي في يناير من هذا العام، قصة امرأتين لا تحققان نجاحًا كبيرًا في حياة المدينة الكبيرة، وتعودان إلى قريتهما الأصلية. بينما وعدوا بالميراث هناك، واجهوا العديد من الأحداث الغريبة".

يضم "Impetigore" مجموعة من الممثلين بينهم ماريسا أنيتا، تارا باسرو، كريستين حكيم وأسمرا أبيجيل.

فيلم "Impetigore" تصنيفه رعب، حصل مؤخرًا على 17 ترشيحًا في مهرجان الفيلم الإندونيسي (FFI) لهذا العام. يتضمن ذلك ترشيحات لأفضل فيلم وتصوير سينمائي وتحرير وماكياج وموسيقى.

تم الإنتاج بواسطة شركة Base Entertainment وRapi Films الإندونيسية، وشركة Ivanhoe Pictures ("Crazy Rich Asians") ومقرها لوس أنجلوس، وشركة CJ Entertainment الكورية الجنوبية.

مدة الفيلم ساعة و46 دقيقة، وتقييمه 6.8 على موقع IMDB، والمؤلف والمخرج جوكو أنور كتب الفيلم منذ عدة سنوات وبدأ التصوير عام 2019.

وجوكو أنور مخرج وكاتب إندونيسي، ولد 3 يناير 1976، كتب 22 فيلما، أخرج 16 وشارك كممثل في 24 عملا.

وقبل إندونيسيا، رشحت بعض الدول أفلامها أفلاما لها، على أمل الدخول في القائمة النهائية لمنافسات أوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي.

ورشحت اليونان الفيلم الكوميدي "Apples"من إخراج Christos Nikou والذي شارك في تأليفه مع ستافروس رابتس.

واختارت ماليزيا فيلم روح من إخراج أمير إزوان، بينما اختارت تايوان فيلم A Sun للمخرج تشنج مونج هونج.