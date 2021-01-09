نبيل الحلفاوي عن حالة هادي الجيار: «على جهاز تنفس صناعي.. دعواتكم»

طلب الفنان نبيل الحلفاوى من متابعيه على موقع «تويتر»، الدعاء للفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتب نبيل الحلفاوى عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات «تويتر»: «العزيز هادى الجيار فى العناية المركزة (كورونا) وعلى جهاز تنفس صناعى.. دعواتكم.. مش ضرورى تكتب.. تكفى دعوة قلبية صادقة عند قراءة التويتة».

«هو محتاج دعوات كل الناس اللي بتحبه ربنا يعديه من المحنة دي علي خير وترجعلنا بالسلامة»، هكذا تحدثت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن الفنان القدير مطالبة بالدعاء له.

وأثرى الفنان هادي الجيار الساحة الفنية بعدد كبير من الأعمال الفنية، حيث قدم عدة أفلام ومسرحيات ومسلسلات، وكان أنجح مسرحياته هي مسرحية مدرسة المشاغبين التي جسد فيها شخصية لطفي وظهر أيضا في أكثر من 7 أفلام منها مقص عم قنديل عام 1985م، واشتهر بأدواره المنوعة، وكان آخر فيلم له عام 2009 وكان آخر ظهور له بمسلسل سك على اخواتك في رمضان 2018.

وتأثر الوسط الفني بعد إعلان الفنان هادي الجيار إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهور حالته الصحية، حيث يتواجد داخل مستشفى الهرم، وتم نقله إلى العناية المركزة ووضعه على جهاز تنفس صناعي، وقد تمني عدد من نجوم الفن الشفاء العاجل له.

وكانت بداية مشواره الفني في مسرحية مدرسة المشاغبين ثم اتجه إلى التلفزيون والسينما، ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع في السينما كما حققه في التليفزيون، حيث أنه حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل مع كبار نجوم الفن في المجتمع وكان له تأثير كبير على عدد من الأجيال الفنية المختلفة.