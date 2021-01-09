عاجل.. البحرية الإندونيسية تحدد موقعا يشتبه في تحطم الطائرة المفقودة

أعلنت «البحرية الإندونيسية»، أنها حددت موقعًا يشتبه في تحطم الطائرة المفقودة فيه، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، مساء اليوم.

وكانت وسائل إعلام إندونيسية، أشارت في وقت سابق من اليوم، إلى فقدان الاتصال بطائرة تابعة لشركة «طيران سريويجايا» بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية «جاكرتا».

بدورها، أوضحت «فلايت رادار 24» لتعقب الطائرات على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الطائرة هبطت مسافة أكثر من 10 آلاف قدم عن الارتفاع، خلال أقل من دقيقة واحدة بعد حوالي 4 دقائق من الإقلاع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.