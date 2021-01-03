حوادث في أمريكا.. تحطم طائرة يسفر عن مقتل 3 وفقدان مركب

شهدت الولايات المتحدة، عدة حوادث، اليوم، وأمس السبت، أسفرت عن مقتل 3 اشخاص، جراء سقوط طائرة صغيرة بـ«ميشيجان»، كما فقد قارب قبالة سواحل فلوريدا، كان على متنه 20 شخصًا.

وقتل 3 أشخاص، اليوم، في حادث تحطم طائرة صغيرة سقطت على منزل في «بلدة ليون» بولاية ميشيجان الواقعة في شمالي شرق البلاد، فيما غادر سكان المنزل المبنى، دون الإبلاغ عن عن وقوع إصابات بينهم.

من جهته، قال مكتب «شرطة مقاطعة أوكلاند»، إنَّه من المعتقد أن القتلى هم الطيار واثنان من الركاب.

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وأوضح مكتب الشرطة، أنَّ الأسرة المكونة من 5 أفراد نجت من الحادث، لكن المنزل اشتعلت فيه النيران، فيما أشار أحد أفراد العائلة لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إلى أنَّ الأسرة كانت بالداخل عندما تحطمت الطائرة.

وفي ديسمبر من العام الماضي، قتل شخصان اثنان، جراء تحطم طائرة هليكوبتر في حقل بغرب تكساس، الواقعة في وسط جنوبي البلاد.

وقال قائد شرطة «مقاطعة ميتشل» باتريك تومبس، في ذلك الوقت، إن المروحية تحطمت على بعد 13 كيلومترا جنوب غربي «كولورادو سيتي».

وفي 3 أكتوبر 2019، لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون اثر تحطم طائرة ذات محرك واحد بالقرب من مطار العاصمة الإقليمي وسط ميشيجان، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء البحرينة الرسمية «بنا».

وفي فلوريدا، جنوب شرق الولايات المتحدة، أعلن «خفر السواحل» عن تعليق البحث قبالة سواحل الولاية عن مركب مفقود على متنه 20 شخصًا.

وكان من المتوقع أن يصل المركب الثلاثاء الماضي إلى «ليك وورث» بفلوريدا، بعد مغادرته «بيميني» في جزر الباهاما، الاثنين الماضي.

وقال «خفر السواحل»، في بيان، إنَّ سفن وطائرات تابعة للقوات الجوية وجيش جزر البهاما ومجموعة متطوعين بحثت لمدة 84 ساعة عن المركب.