دراسة: 20 مليون كلب ضال في مصر.. و5 طرق لمنعها من صعود أسطح السيارات

كشفت دراسة بيطرية أعدها البيطري الدكتور شمس سعيد، بوزارة الزراعة، عن أن هناك نحو 20 مليون كلب ضال في شوارع جميع المحافظات في أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن انتشار الكلاب الضالة ظهر بشكل فج، خلال السنوات التسع الماضية، عقب أحداث ثورة 25 يناير وفترات الفوضى التي شهدتها البلاد، فحاول كثير من المواطنين اقتناء الكلاب للحراسة، بينما تركت الأجهزة التنفيذية باقي الكلاب الضالة في الشوارع دون مكافحة.

انتشار الكلاب الضالة في الشوارع أسفر عن ظاهرة تسلقهم للسيارات

وأضافت الدارسة، أن انتشار الكلاب الضالة في الشوارع أسفر عن العديد من الظواهر التي لم تكن موجودة بوضوح في الشارع المصري، من بينها اتخاذ عدد كبير من الكلاب أسطح وأسقف السيارات مأوى لها، واستراحة، مما تسبب في مشكلات كثيرة للسيارات، وسبب أيضا حالة من الأرق لأصحاب السيارات، خوفا على سياراتهم، لا سيما إن كانت هذه السيارات «زيرو» أو موديل حديث.

كما كشفت الدراسة عن بعض طرق منع تسلق الكلاب الضالة لأسطح السيارات، والجلوس والمبيت عليها على النحو التالي:

1- محلول البرتقال أو الليمون الحمضي وملء بخاخة بهذا المحلول، ورشها على سقف السياراة، حيث ثبت أن الكلاب تكره رائحة أي محلول حمضي وتستنفر، وبالتالي تشم الكلاب هذه الرائحة بقوة لأن حاسة الشم عندها أقوى من أي حيوان آخر فستبتعد عن السيارة.

2 - رش رذاذ الخل، على إطارات السيارة الأربعة، وفوق السقف إذا كان مغطى، بالخل، وبهذه الطريقة لن تقترب الكلاب من السيارة، لأنها تكره تماما رائحة الخل وتسبب لها ضيق تنفس شديد، وحساسية في الأنف.

3- رش كميات بسيطة من الفلفل الحار الناعم فوق السقف وعلى زجاج السيارة، لحماية الزجاج من عبث الكلاب الضالة، التي تقوم بالقفز عليه وتعرضه للكسر.

4- رش كميات بسيطة من أي نوع من الكحوليات، كالتي يتم استخدامها للتعقيم من كورونا، على الزجاج وسقف السيارة، لأن رائحتها من المواد المنفرة للكلاب الضالة.

5- هناك طريقة تقليدية، بعيدا عن النواحي العلمية، والبيولوجية التي تكرهها الكلاب، وهي وضع قطعة خشب عريضة على منتصف سقف السيارة، وتثبت بها بعض المسامير بالوضع العكس، بحيث تكون سنون المسامير المدببة لأعلى، ووقتها لن تقترب الكلاب من السيارة .