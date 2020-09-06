7 حيل تنقذ حياة الأشخاص عند هجوم الكلاب الضالة.. تعرف على تفاصيلها

أصبحت ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، في الشوارع الرئيسية والطرقات الفرعية ، ملحوظة ، بين أهالي معظم الأحياء في المدن والقرى، خاصة، مع استجابة الحكومة لنداءت جمعيات الرفق بالحيوان ، وتقلصت عمليات القضاء على الكلاب الضالة واصطيادها كنوع من طرق إطعام الحيوانات المفترسة في حدائق الحيوان.

خبراء الطب البيطري يضعون روشتة محكمة لمواجهة مهاجمة الكلاب الضالة

وفي ظل انتشار الكلاب الضالة والمسعورة في شوارع مصر، وبحسب خبراء الطب البيطري، كان من الضروري رصد أفضل التصرفات للتعامل مع الكلاب الضالة عند هجومها على اي شخص تصادف، عند مروره في الشارع وجود عدد من الكلاب الضالة، ومن بين هذه الطرق والتصرفات المثالية لمواجهة مهاجمة الكلاب :

1- عند هجوم مفاجئ لكلب ضال أو مجموعة من الكلاب ، عليك أن تظل هادئا ، ثابتا في مكانك، تتحرك ببطء ناحية الخلف ، دون ان تنظر للكلب نظرة مباشرة ، في عينيه لأنه يعتبر ذلك تحديا له مما يزيد استفزازه ويجعله أكثر جرأة للانقضاض عليك.

2- إذا اقترب الكلب منك ، حاول أن تتماسك، وتظهر الهدوء ولاتخف او تتوتر لان الكلاب تشم حاسة الخوف عند الانسان، الذي تهاجمه ، بسبب افرازه مادة يشمها الكلب ويعرف خلالها ان هذا الشخص خائف فيتجرأ الكلب عليك ويزداد شراسة وتحفزا لضك .

3- لاتحاول ان تعتدي على الكلب ، باي شكل اذا اقترب للهجوم عليك وجاول الثبات في مكانك ، دون حركة ودون النظر اليه ، وابتعد قليلا عنه بهدوء وبطء ، وحاول ان تشغله بشيء اخر في يديك ، كأن تلقي مفاتيح او غيرها بالقرب منه ، فينشغل بها عنك او على الاقل تشتت تركيزه ، ثم تنسحب بهدون ووجهك له .

4- حذاري من ان تدر ظهرك للكلب ، عند نباحه عليك، لانه يعتبر ذلك خوفا فيتجرأ عليك ، ويحاول الانقضاض على اقرب جزء في جسدك.

5- اذا انقض الكلب عليك و تأكدت انه كلب مسعور ، وأنك اصبحت لامحالة في مواجهته، حاول قدر الامكان ان تخرج بأقل الخسائر ، وذلك بان تقف ولا تجري منه ، لانك لو جريت ،سيلاحقك ويلحقك لانه الاسرع منك، فوقوفك سيقلل من حدة شراسته ، وربما يهدأ ويقف نابحا دون الهجوم عليك.

6- حاول قدر الإمكان، وأنت واقف ثابت أن تخلع قمصك أو تي شيرت وتلفه حول يديك وذراعك، تحسبا لمحاولته مسك الذراع بالأسنان، وحاول أن تحمي رقبتك وكتفك لأنهما من أكثر الأماكن في الجسد التي يستهدفها الكلب المسعور او على الأقل الضال.

7-حاول قدر الإمكان الاستغاثة بهدوء، بالناس، دون ان تصرخ ، ودون النظر في عيني الكلب، محاولا قدر الإمكان تشتيت تركيزه.