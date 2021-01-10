متي لا يجوز صدور قرار قبول التصالح فى مخالفات البناء؟

كشف قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 أنه لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو كل الأقساط بحسب الأحوال، وتقديم ما يفيد توفيق الأوضاع فى حالة مخالفة البناء على الأراضى المملوكة للدولة طبقا للقوانين المنظمة لذلك، كما لا يحول صدور القرار بقبول التصالح دون تحصيل أى مستحقات للجهة الإدارية المختصة وفقا للقوانين واللوائح الأخرى السارية.

وأشار القانون إلى أنه فى حالة رفض طلب التصالح يمكن لصاحب الشأن التظلم خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره برفض الطلب وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصا في الهندسة المدنية وآخر متخصص في الهندسة المعمارية، ولا تقل خبرتهم عن عشرة أعوام، ويمكن للجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها ولا يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات، وتقوم اللجنة بإعطاء مقدم التظلم ما يفيد تقدمه به وتاريخه وبيان بالمستندات المرفقة به.

واشار إلى أن اللجنة تنعقد للنظر في التظلمات المقدمة إليها، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة وتتولى اللجنة النظر في التظلم المقدم، ولها أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في طلب التظلم بمثابة قبوله وذلك متى كان صاحب الشأن قد تقدم بكافة الاستيفاءات المطلوبة.وتصدر اللجنة قرارا بقبول التظلم أو رفضه، وتتولى إخطار مقدم التظلم بقرار اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وهذه اللائحة.

واوضح قانون التصالح أنه يحق لكل مواطن تقديم طلب تصالح على مخالفة البناء وتقديم الاوراق المطلوبة لبدء إجراءات التصالح وعلى كل من تقدم بطلب سرعة استيفاء الاوراق المطلوبة نظرا لأن أى طلب تصالح لايعتد به حال عدم استكمال المستندات المطلوبة.