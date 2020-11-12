الجلاد: قانون التصالح خلق وعي لدى الموطنين قبل شراء الوحدات السكنية

أكد المهندس مصطفى الجلاد عضو غرفة التطوير العقارى، أن تقنين وضع المبانى والعقارات السكنية خطوة مهمة على الطريق الصحيح للسوق العقارى المصرى، ويخلق نوع من الوعي لدى المواطنين قبل التفكير في شراء وحدة سكنية.

عضو بالتطوير العقاري : قانون التصالح خطوة هامة في الطريق الصحيح

وأضاف الجلاد، خلال بيان صحفى اليوم، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء خطوة جيدة تصب فى مصلحة السوق العقارى خاصة لأصحاب هذة العقارات والتى ستؤدى بالضرورة إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المرخصة بنسبة كبيرة بعد تسجيلها، وإنهاء إجراءات التصالح فيها لأنها فى ذاك الوقت ستكون وحدة غير مخالفة، وحاصلة على رقم قومى يفيد بأن الوحدة غير مخالفة.

القانون يعالج أخطاء الماضى ويفتح الباب مستقبلا لسوق عقارى خالي من المشكلات

وأشار إلى أن السوق العقارى فى مصر السنوات الماضية كان يعانى مشكلة كبيرة، تتلخص في أن النصب العقارى وبناء أبراج سكنية مخالفة لحقوق السلامة الإنشائية وغيرها ، وهو ما تسبب في تخوف عدد كبير من المواطنين من من الوحدات السكنية المخالفة، خاصة عند اللجوء للبيع، وبالطبع كان يؤثر ذلك بالسلب على السوق العقارى والصورة الذهنية لدى العملاء وتخوفهم من حدوث نصب عقارى، وبالتالى يؤثر فى النهاية على مبيعات السوق العقارى في النهاية مؤكداً أن هذا القانون يعالج أخطاء الماضى، ويفتح الباب مستقبلا لسوق عقارى خالى من أى مشكلات تماما، ووضع الشركات الجادة فى السوق المصرى للعمل فى جو هادىء خالى من المناوشات ومحو الصورة الذهنية والإنطباع الذى كان يؤخذ عن السوق العقارى وشركاته الجادة .

جبر: المشروعات القومية وشبكة الطرق الجديدة أحدثت تغييرا جذرياً في خريطة الاستثمار السياحي

كان المهندس محمد كمال جبر، الخبير العقارى، أكد أن المشروعات القومية وشبكة الطرق الجديده أحدثت تغييرا جذرياً في خريطة الاستثمار السياحي في الساحل الشمالي والإسكندرية، والعلمين الجديدة، مشيرا إلى أن البنية التحتية والكم الكبير من مشروعات الطرق التي تشهدها البلاد سهلت على المستثمر والعميل الراغب فى الشراء.