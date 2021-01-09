ضوابط استرداد تذاكر القطار الصادرة من الماكينات الذاتية بالمحطات

حددت الهيئة القومية لـ«سكك حديد مصر» ضوابط رد تذاكر القطار المصدرة من ماكينات التذاكر الذاتية بالمحطات، وترصد «الوطن» في هذا الصدد، شروط رد التذاكر المصدرة من عملية حجز تمت من خلال ماكينات التذاكر الذاتية بالمحطات، الإجراءات التي تتم في حالة عدم طباعة التذاكر المطلوبة، وفقا لما أعلنته الهيئة.

شروط رد التذاكر المصدرة من عملية حجز تمت من خلال ماكينات التذاكر الذاتية بالمحطات

أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه يشترط لرد التذاكر التي تصدر من عمليات الحجز التي تمت من خلال ماكينات التذاكر الذاتية بالمحطات، أن يمر 24 ساعة على استخراج التذكرة على أن يكون الإلغاء قبل 48 ساعة من قيام الرحلة مؤكدة أنه بعد تلك المدة لن يسمح بإلغاء الحجز، ويتم رد التذاكر من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات.

الإجراءات التي تتم في حالة عدم طباعة التذاكر المطلوبة

كما أشارت الهيئة إلى الإجراءات المتبعة في حالة عدم طباعة التذاكر المطلوبة، هي تقديم إيصال الدفع المستخرج من ماكينة اصدار التذاكر الذاتية إلى شباك تذاكر المحطة، وبناء عليه يتم رد مبلغ التذكرة أو التذاكر التي لم تطبع إلى بطاقة الائتمان التي تم خصم مبلغ الحجز منها.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لـ«سكك حديد مصر» أطلقت بالتزامن مع العام الجديد 2021، موقعها الرسمي بعد تطويره بهدف خدمة الجمهور، وتحقيق التواصل بشكل هادف، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة والحكومة بهيئة السكك الحديدية لرفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

ونوهت الهيئة القومية للسكة الحديد، أنَّ الموقع يتضمن جميع أرقام التليفونات التي تحقق التواصل بين الهيئة والجمهور، بالإضافة إلى إتاحة خدمة استقبال الشكاوى والمقترحات من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة.