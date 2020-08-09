100 جنيه زيادة.. أسعار تذاكر القطار الفاخر وطريقة الحجز

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، زيادة أسعار تذاكر قطارات Top Vip، حيث سيتم تطبيق الزيادات الجديدة بدءً من اليوم مع حجوزات التذاكر الجديدة للقطارات الفاخرة.

"الوطن" تستعرض أسعار تذاكر القطارات الفاخرة وطريقة الحجز

سعر تذكرة القطار الفاخر

ارتفعت أسعار تذاكر قطارات Top Vip إلى 375 جنيه بدلا من 300 جنيه، وسيتم تطبيق الزيادات الجديدة بدءً من اليوم.

طريقة حجز تذاكر القطارات الفاخرة

يمكن حجز تذاكر القطارات الفاخرة أو أي نوع آخر عن طريق تطبيق سكك حديد مصر، يستهدف هذا التطبيق إمكانية الاستعلام عن مواعيد القطارات، وحجز تذاكر من خلال تحميل تطبيق "سكك حديد مصر" هو متاح لجميع الأجهزة الذكية، من خلال المتجر أو نظام IOS.

خطوات حجز تذاكر القطارات الفاخرة

تسجيل الدخول: بإدخال بيانات المستخدم، اسم المستخدم، وكلمة السر، أو تسجيل مستخدم جديد.

الاستعلام عن المقاعد المتاحة للحجز الإلكتروني أو بالمحطات.

يتم الاستعلام عن المقاعد المتاحة والأسعار ويمكن الضغط على درجة السفر ليتم الانتقال إلى صفحة الحجز.

يقوم الراكب بقراءة الشروط والموافقة، للبدء في إجراءات الحجز.

اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

في حالة وجود مقاعد متاحة، يختار المستخدم رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة.

يتم إدخال أسماء المسافرين والرقم القومي، ويتم اختيار المقاعد آليا وليس يدويا.

إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

بعد نجاح عملية السداد يظهر للراكب بيانات الحجز وبالضغط على المقعد تظهر التذكرة.

ويتيح التطبيق للراكب إمكانية تقديم مقترحات أو شكاوى.

ومن خلال الضغط على أيقونة رحلاتي، يمكن البحث عن الرحلات وإلغاء الحجز.