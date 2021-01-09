قصة تحطم الطائرة الإندونيسية.. سقطت بعد 4 دقائق من الإقلاع وعليها 62 شخصا

سقطت طائرة إندونيسية،اليوم، بعد 4 دقائق من إقلاعها وعلى متنها 62 شخصا بينهم 10 أطفال.

وأعلنت وزارة النقل الإندونيسية، تحطم الطائرة موضحة أنها تتبع شركة الخطوط الجوية "سريويجايا" الإندونيسية.

وأوضحت أن الطائرة سقطت بالقرب من جزيرة لاكي فيما أشارت البحرية الإندونيسية، أنه تم تحديد مكان تحطم الطائرة، منوهة إلى أن فرق الانقاذ تباشر عمليات البحث عن ناجين.

وأوضح وزير النقل الإندونيسي، أنه تم فقد الاتصال مع الطائرة المنكوبة بعد 4 دقائق فقط من إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا فى رحلة داخلية وعليها 62 شخصا وفقا لقناة "العربية" .

وأوضحت شركة الطيران الإندونيسية في بيان أن الطائرة كانت في رحلة تستغرق 90 دقيقة تقريبا من جاكرتا إلى بونتياناك، عاصمة إقليم كاليمانتان الغربي في جزيرة بورنيو الإندونيسية مشيرة إلى أن الطائرة كانت في حالة جيدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة النقل الإندونيسية أديتا إيراواتي، إن طائرة من طراز بوينج 737-500 أقلعت من جاكرتا في حوالي الساعة 1:56 مساء، وفقدت الاتصال ببرج المراقبة الساعة 2:40

فيما أفادت وسائل إعلام محلية بالعثور على أجزاء حطام شمال جاكرتا، يُعتقد أنها للطائرة، ونشرت بعض المواقع مقاطع مصورة لما قيل إنه الحطام.

وذكرت خدمة فلايت رادار 24 لتعقب الطائرات على "تويتر"، أن الطائرة الإندونيسية نزلت مسافة أكثر من عشرة آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة، وذلك بعد حوالي أربع دقائق فقط من الإقلاع.

وأوضحت أن تفاصيل التسجيل الواردة في بيانات التعقب تفيد بأن الطائرة من طراز بوينج737-500 ودخلت الخدمة قبل 27 عاما.

وأعلنت البحرية الإندونيسية، عن إرسال سفينتين إلى الموقع المفترض لسقوط الطائرة.

وأعربت مصر عن تعازيها في ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم: «تُعرب جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي والمواساة لإندونيسيا الصديقة، وذوي ضحايا الطائرة التي انقطع الاتصال بها وتحطمت عقب إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكارتا، وكان على متنها 62 شخصا».

وأضاف البيان: «وتؤكد مصر، حكومة وشعبا، تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب إندونيسيا في هذا الحادث الأليم»