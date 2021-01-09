مصر تعزي إندونيسيا في ضحايا الطائرة المنكوبة

أعربت مصر عن تعازيها في ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبية، التي تحطمت الفيوم بعد فقد الاتصال بها عقب إقلاعها من العاصمة جاكارتا.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم: «تُعرب جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي والمواساة لإندونيسيا الصديقة، وذوي ضحايا الطائرة التي انقطع الاتصال بها وتحطمت عقب إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكارتا، وكان على متنها 62 شخصا».

وتابع البيان: «وتؤكد مصر، حكومة وشعبا، تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب إندونيسيا في هذا الحادث الأليم».