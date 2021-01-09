بدء تطبيق 5 قرارات هامة بالبنوك غدا: أبرزها سرعة تحويل الأموال

تدخل 5 خدمات حيز التنفيذ في البنوك اعتبارا من صباح غد الأحد، من بينها مزايا عديدة للمواطنين، بهدف كسب ثقة العملاء وتشجيعهم على خفض استخدام العملات التقليدية «الجنيه»، في إطار جهود تعزيز الشمول المالي، خاصة على صعيد تطوير نظم الدفع، بهدف تعزيز البنية التحتية اللازمة لرفع كفاءة المعامالات البنكية وإتاحتها بأسعار مناسبة.

وابتداء من الغد سيتم تنفيذ طلبات تحويل الأموال عبر الحسابات البنكية خلال ساعتين بحد أقصى من توقيت طلب العميل، وإرسال أمر التحويل إلى بنك المستفيد خلال نفس يوم العمل وبحد أقصى ساعتين من توقيت استلام طلب العميل، بالإضافة إلى استلام طلبات العملاء المقدمة خلال مواعيد عمل الفروع أو من خلال القنوات الإلكترونية على مدار الساعة، ووجوب الإضافة لحساب المستفيد بتاريخ حق نفس يوم العمل، أو وفقا لمرسل طلب التحويل، وبحد أقصى ساعة من توقيت استلام البنك لأمر التحويل.

وأكد المركزي، أن من ضمن هذه القرارات أيضا، زيادة عدد جلسات التسوية اليومي لنظام غرفة المقاصة الإلكترونية، لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي من جلستين إلى 4 جلسات اعتبارا من 1 فبراير المقبل، وإلغاء العمولات التي يحصلها بنك المستفيد عن الحوالات الواردة، وخفض تكلفة التعريفة المصرفية المحصلة من العملاء الراغبين في تحويل الأموال لدى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية (مثل تطبيقات البنوك) أقل من تلك المقررة للتحويلات الورقية المقدمة من خلال الفروع.

وأخيرا ألزم البنك المركزي المصري، البنوك المحلية، بالإفصاح عن العمولات والمصاريف الخاصة بخدمة التحويلات بالوسائل الممكنة، كأن يتم إعلانها في صالات استقبال العملاء بمقرات وفروع البنك أو موقعه الإلكتروني، أو في وسائل الإعلام المختلفة أو في المراسلات الخاصة والنشرات المرسلة للعملاء.

وأوصى بإبلاغ العملاء بتلك المصروفات والعمولات كقيمة نقدية، وذلك بالنسبة للتحويلات التي تتم من خلال الفروع أو القنوات الإلكترونية.