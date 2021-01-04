محافظ البنك المركزي: ننسق مع «البترول» لإنشاء 1000 محطة غاز طبيعي

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك يدعم مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والوقود المزدوج، عن طريق دعم انتشار المركبات الوقود المزدوج وتمويلها فضلًا عن تمويل إنشاء محطات تموين الغاز الطبيعي وذلك بالتنسيق مع وزير البترول الدكتور طارق الملا: «إحنا بنتكلم في 1000 محطة حاليا».

وأضاف «عامر»، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، أنه سيتم دعم القطاع الخاص الصناعي من أجل أن يستطيع إنتاج كمية أكبر من السيارات التي تعمل بالغاز أو الوقود المزدوج، «عشان هيبقى فيه إقبال على المواطنين عليها في الفترة المقبلة».

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن التمويل الذي يخصصه القطاع المصرفي لقروض السيارات للأفراد في مصر 30 مليار جنية، «بالتالي برنامج إحلال السيارات بالعمل بالوقود المزدوج والغاز هيبقى طفرة كبيرة جدًا»، وسيشارك البنك المركزي في مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج فضلًا عن مبادرة القطاع الصناعي ومبادرة إنشاء محطات لتموين الغاز الطبيعي للسيارات.