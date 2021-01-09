إصابة 5 أفراد أمن في تفريق احتجاجات جنوب شرقي العراق

قالت دائرة صحة محافظة ذي قار، جنوب شرقي العراق، اليوم السبت، إن 5 من منتسبي الأجهزة الأمنية، أصيبوا في احتجاجات اندلعت في وقت سابق من اليوم، في الناصرية، جنوب شرقي العراق.

وكان مصدر أمني عراقي، أشار في وقت سابق اليوم، إلى وقوع اشتباكات بين القوات الامنية ومتظاهرين في «الناصرية»، موضحا في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن القوات الأمنية، استخدمت قنابل الغاز في الناصرية والشطرة وسوق الشيوخ، بدون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم، إن تحديات بلاده كبيرة وهي فرصة للإصلاح، مشيرا إلى أهمية دور الشرطة في فرض الأمن.

وأوضح الكاظمي في كلمة خلال احتفالية عيد الشرطة الـ99، أن هناك محطات كبيرة في عمل وزارة الداخلية العراقية لا يتم أخذها بحجمها الحقيقي، الأمن المحلي ومطاردة عصابات الجريمة المنظمة والمخدرات وتأمين المناطق، وكلها أنشطة كبيرة وجهود جبارة.

وأشار المسؤول العراقي، إلى أن شعار الشرطة في خدمة الشعب، كان وما يزال، ويجب أن يستمر.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قال في وقت سابق اليوم، إن واجبات الشرطة تستدعي الارتقاء بها، وذكر المكتب الإعلامي لـ«صالح»، في بيان، أن رئيس البلاد هنأ الشرطة بجميع تشكيلاتها بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم، أن الحكومة العراقية ترغب بمراقبة جدية دولية للانتخابات لضمان نزاهتها.

وقال ناظم، في مؤتمر صحفي، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي «وجه بعقد اجتماع لتذليل الصعوبات أمام إكمال معاملات ذوي الشهداء والجرحي».

بدوره، دعا رئيس «تحالف عراقيون» عمار الحكيم، اليوم، المفوضية العليا للانتخابات إلى التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها يونيو المقبل.

وطالب الحكيم، في كلمة، حكومة بلاده بتوفير حصة التموين بشكل منتظم لتخفيف اعباء تغيير سعر الصرف العملة العراقية «الدينار العراقي» على المواطن العراقي.