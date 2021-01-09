نص أقوال طالبة الثانوي: اتفقنا على الزواج العرفي وأقمنا علاقة 3 مرات

حصلت "الوطن" على نص أقوال طالبة الثانوية وزميلها صاحبا الزواج العرفي، ومشاجرة الخلاف على نفقات الولادة داخل مستشفى خاص في المقطم، ما أسفر عن إصابة 4 من الجانبين بكدمات وجروح سطحية وعندما أبلغت المستشفى الشرطة ألقي القبض على الطرفين، وخلال التحقيقات في المشاجرة إنكشفت واقعة الزواج العرفي بين الطالبة القاصر وزميلها، وقررت النيابة العامة حجزهما على ذمة تحريات المباحث التي أكدت أن العلاقة بينما حدثت بالتراضي.

وقالت الفتاة "دينا.ن" 16 سنة طالب بالمرحلة الثانوية التجارية : "نشأت بيني وبين زميلي فهد علاقة عاطفية، وبعد عدة أشهر كنت بزوره في البيت بشكل عادي لكن العلاقة اتطورت عشان كنا دايما بنقعد لوحدنا، لحد ما حدث بينا لقاء جنسي تام بالتراضي، وأن العلاقة الجنسية تكررت 3 مرات في منزل صديقها، وبعدها شعرت بحالة إعياء وتأكدت أنها حامل وبعد أن أخبرت صديقها تهرب منها ورفض مقابلتها عدة مرات".

الفتاة: العلاقة حصلت بينا بالتراضي

وأضافت الفتاة عندما لاحظت والدتها انتفاخ بطنها عن الطبيعي تشاجرت معها، حتى عرفت حقيقة الموضوع وأنها حامل في الشهر الثالث ، وتم التواصل مع أسرة الشاب الذي إعترف بعلاقته الجنسية مع زميلته داخل منزله بينما أعترفت الفتاة أن زميلها تمكن من فض عشاء بكارتها في أول لقاء حميمي بينهما، وانتهت اتصالات الأسرة إلي الإتفاق على الزواج وتحرير عقد زواج عرفي عند محامي بسبب أن الفتاة قاصر ولا يصعب تحرير العقد الرسمي عند المأذون الشرعي.

وتابعت الفتاة أنها ظلت في منزل أسرتها طوال أشهر الحمل وعندما ذهبت لوضع مولودها في مستشفى خاص بالمقطم اتصلت بزوجها العرفي وأخبرته فحضر مع عدد من أسرته وخلال وجودهما في المستشفى تشاجر والده مع والدي على من يتحمل تفقات الولادة وتدخل عدد من الطرفين وأصيب 4 منهم بإصابات سطحية.

الشاب: فضيت عشاء بكارة صاحبتي في أول لقاء حميمي

وبحسب نص أقوال الطالب "فهد.س" 17 سنة في تحقيقات النيابة العامة أن زميلته كانت تزوره في منزل أسرته وحدثت بينهما علاقة جنسية كاملة بالتراضي خلال وجودهما بمفردهما، وأن العلاقة تكررت بينهما عدة مرات ونجح منذ اللقاء الأول في فض عشاء بكارتها ، وبعد أن تكرر اللقاء بينهما فوجئ بعد 3 أشهر بأن زميلته تخبره بأنها حامل عندها خاف من أسرته وقرر الابتعاد عنها حتى فوجئ بحضور عدد من أسرتها إلي منزله وتحدثوا مع والده عن علاقتهما واتفقا على تسوية الموضوع بالزواج عندها تم تحرير عقد زواج عرفي بينهما وبعدها حصلت مشاجرة وقت الولادة.