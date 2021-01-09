«العليا للفيروسات»: نتائج «سوفالدي» على كورونا مبشرة وسنقوم بتصديره

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، إن عقار «السوفالدي» يتم تجريبه منذ الجائحة الأولى لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» ونتائجه مبشرة، أما خارج مصر فيستخدم في إيران، وبعض دول أمريكا اللاتينية، وسبب ذلك أن كورونا من عائلة rna، وهو مثل فيروس سي، وهذا العقار يؤخذ بالفم، ولدينا خبرة كبيرة، كان لها صدى فى كافة أنحاء العالم، وآثاره الجانبية بسيطة.

عادل خطاب يُعدد مزايا سوفالدي

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، أن مرضى التليف وأصحاب بعض الأمراض المزمنة، كانوا يتناولون السوفالدي، فالميزة في هذا العقار، أنه يختلف عن العقارات التي لا يمكن أن يتناولها المريض، إذا كان يعاني من الفشل الكبدي، والعالم سجل تجربتنا مع فيروس سي.

عقار سوفالدي يصنع في شركات أدوية مصرية

وأشار عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، إلى أن عقار السوفالدي يُصنع فى شركات أدوية مصرية بل سنقوم بالتصدير، «لدينا تجاربة إكلينكية بدراسات، ونتائجها ستعتمد قريبا، لأننا بدأنا مع الموجة الأولى، وسنحيى هذه الدراسات مع الموجة الثانية، والمطمئن، أننا على مدى اليوم، نرى أن نتائجه مبشرة، ولكن نحتاج إلى نشر الدراسات الإكلينيكية».

وأوضح أنه خلال شهر ستظهر نتائجه، وسيكون علاج بتجارب إلينيكية بخبرة مصرية، فبداية الموجة الثانية جاءت مع أكتوبر ونوفمبر، وتأخر هذه الموجة يرجع إلى أجواء المناخ، فنحن في الخط الرأسى للمنحنى، ونتوقع استمرار زيادة الأعداد في يناير وفبراير ونأمل أن تصل الأعداد للمرحلة الأفقية، وستزامن ذلك مع تراجع برودة الأجواء المناخية، كذلك سيتم بدء توزيع اللقاح خلال أسبوعين، وسيكون عدد كبير من المصريين قد حصلوا عليه.