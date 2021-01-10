«الأوقاف» و«الأعلى للإعلام» ينظمان ندوة عن تاريخ التطرف 18 يناير

تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ندوة تحت عنوان: «قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره»، وذلك في الحادية عشرة صباح الإثنين الموافق 18 يناير بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجاردن سيتي.

وقال بيان صادر عن الأعلى للإعلام منذ قليل إنه من المقرر أن يحضر الندوة كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضمن فعاليات استراتيجية بناء الوعي 2021م .

ومن المقرر أن تتناول الندوة، «تاريخ التطرف والجماعات المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان بتاريخها الأسود المعروف» بحسب بيان المجلس.

وأكد «الأعلى للإعلام» أنه يتزامن ذلك مع إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الجديدة من كتاب «هؤلاء هم الإخوان» للدكتور طه حسين وآخرين بتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

كما تؤكد الندوة على مخاطر جميع أنواع التطرف سواء أكان تطرفًا يمينيًّا أم تطرفا يساريًّا فالتطرف هو التطرف.

ويحاضر في الندوة كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، خالد ميري، رئيس تحرير صحيفة الأخبار، خالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، الدكتور محمد الباز، رئيس تحرير صحيفة الدستور، وذلك بحضور نخبة مختارة من الأئمة والواعظات وبكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، بحسب بيان المجلس .

وكانت وزارة الاوقاف قد أطلقت بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مباردة استراتيجية بناء الوعي بمقر المجلس في ماسبيرو بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين، والتي تضمنت نحو 20 بندا يتم مناقشتها على مدار عام 2021.