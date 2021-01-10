الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وتقلبات جوية نهاية الأسبوع

أكدت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على أنه باستثناء الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل لحد الضباب، فالطقس مستقر تماما على مدار 3 أسابيع ماضية، ومازال الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجتين لـ3 درجات، لتصل درجات الحرارة يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء بين 25 و26 درجة وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية، ولكن مع نهاية الأسبوع سيكون هناك إنخفاضا بدرجات الحرارة لتعود للمعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

فرص لسقوط الأمطار على حلايب وشلاتين

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد» أن اليوم وغدا تكون هناك فرص لسقوط الأمطار على حلايب وشلاتين ولكن يوم الأربعاء ستشهد السواحل الشمالية أمطارا، ويوم الخميس ستكون الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، ومع نهاية الأسبوع وبعد فترة طويلة من الاستقرار بالأحوال الجوية، سنبدأ نشهد تقلبات جوية سيتم الاعلان عنها أولا بأول وبالتفصيل.

شبورة خفيفة بدءا من يوم الأربعاء

وتابعت شاكر أن الشبورة المائية الكثيفة ستستمر حتى يوم الثلاثاء، وبداية من يوم الأربعاء تبدأ تخف حدة الشبورة وتكون شبورة مائية عادية ليست بها كثافة أو ضباب مثلما حدث بالأيام الماضية، كاشفة أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا على السواحل الشمالية، من 21 لـ22 درجة ومدن القاهرة والوجه البحري تتراوح بين 22 و23 درجة ومدن شمال الصعيد المنيا والفيوم وأسيوط من 24 لـ25 درجة، وجنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان ووحلايب وشلاتين تتراوح بين 28 لـ29 درجة، وترتفع درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء وتصل على القاهرة مابين 25 و26 درجة مئوية.