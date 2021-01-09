الأرصاد: استقرار الطقس سبب ظهور الشبورة المائية

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن أسباب ظاهرة الشبورة المائية خلال الأيام الماضية، قائلا إن كثافة الشبورة كانت متزايدة الأيام الماضية والقادمة، نظرا لطول فترة الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي نشهدها خلال هذه الفترة، ونظرا لأن الكتل الهوائية معظمها قادم من البحرين الأحمر والمتوسط في الشتاء، فتكون محملة بكميات كبيرة من الرطوبة، نتيجة اتجاه الرياح سواء الشمالية الشرقية أو الجنوبية الشرقية من البحرين.

أسباب ظهور الشبورة

وأضاف شاهين ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن تأثير الرياح يظهر في شمال البلاد بصفة عامة، سواء في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتا إلى أن انخفاض درجات الحرارة الصغرى في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح، والهدوء الكامل في سرعات الرياح، تعد عوامل لتكون الشبورة.

استقرار الطقس سبب الشبورة

وأشار مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن العامل الأكبر أهمية هو وجود المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، الذي يعمل على حبس كمية الرطوبة على طبقات قريبة جدا على سطح الأرض، ما يؤدي لتكون الشبورة المائية الكثيفة، خلال هذه الفترة، ونظرا لتوزيعات الضغط سواء في سطح الأرض أو طبقات الجو العليا هناك اسقرار كبير في الأحوال الجوية.

موعد انتهاء الشبورة

ونوه الدكتور محمود شاهين بأن هذه الظاهرة مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، وتبدأ الشبورة في الانخفاض في النصف الثاني من الأسبوع المقبل.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس، غدًا الأحد، إذ يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.