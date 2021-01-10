«وحدانية وملهاش حد».. قاتلة عجوز المنوفية تعترف: جوزي وأخوه خنقوها

اعترفت ربة منزل أنها اشتركت مع زوجها وشقيقه ونجل شقيقتهما في قتل مسنة بالمنوفية تبلغ من العمر 76 عاما لسرقة مدخراتها حيث قالت المتهمة إنها كانت تخدمها وتعلم باحتفاظ المجني عليها بمبلغ مالي كبير في شقتها فى شبين الكوم بالمنوفية فأخبرت زوجها الذي اختمرت في ذهنه فكرة السرقة وقرر قتلها والاستيلاء على مدخراتها.

وقالت المتهمة وهي خادمة عمرها 26 سنة في التحقيقات، إنها كانت تتردد على المجني عليها لقضاء احتياجاتها وعلمت باحتفاظها بمبالغ مالية فأخبرت زوجها وعقدا العزم على سرقتها وفي سبيل تنفيذ مُخططها اتفقت مع باقي المتهمين وأبلغتهم بمكان إخفاء المجني عليها لأموالها: «أصل هي وحدانية وقعدة لوحدها ومفيش معاها حد ومحدش هيدور عليها ولا هيسأل».

وشرحت المتهمة المتهمة كيفية ارتكاب الواقعة بقولها: «يوم الجريمة راح جوزي وأخوه وابن أختهم عند شقتها وجوزي وابن أخته طلعوا ليها وأخو جوزي قعد بره يراقب»، مشيرة إلى أن زوجها طرق باب الشقة وادعيا أنها أرسلتهما إليها ببعض الأغراض وعقب فتحها الباب دخلا الشقة وكتما أنفاسها واستوليا على مبلغ مالي ومصوغاتها الذهبية.

العثور على الجثة

وكشفت التحريات أنه تم العثور على جثة المجني عليها بإحدى غرف الشقة سكنها وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل 26 سنة وزوجها 36 سنة وشقيقه عامل 44 سنة، ونجل شقيقتهما عاطل 23 سنة وجميعهم لهم معلومات جنائية واختبائهم بمنطقة السلام بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت عن ضبطهم بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليا بارتكابهم الواقعة تم إحالة المتهمين للنيابة واصطحبتهم قوة أمنية لتمثيل الجريمة وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.