في ذكرى ميلاده.. «أحمد سعيد عبدالغني» تعلم أصول الفن من والده وخالته زهرة العلا

«ابن الوز عوام»، أحد الأمثال الشعبية التي تدلل على مدى تعلق الابن بأبيه للدرجة التي تجعله يسعى لأن يصبح مثله وأن يسير على دربه، وهو مافعله الفنان أحمد سعيد عبدالغني، الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم.

قبل دخول أحمد سعيد عبدالغني المولود في 10 يناير عام 1976، مجال التمثيل، مّر على عالم الصحافة أولًا أسوة بوالده الفنان الراحل سعيد عبدالغني، الذي كان يعمل صحفيًا بجريدة الأهرام قبل أن يتحول إلى دنيا الفن، واختار الابن العمل في مؤسسة الأهرام، حتى قرر مثل والده الاكتفاء بالفن، بعدما عرج على تجربة الوقوف أمام الكاميرا وهو طفل صغير في الثمانينات من خلال مسلسل «العرضحالجي».

بدأ حياته صحافيا أسوة بوالده

قبل نهاية التسعينيات بدأ أحمد سعيد عبدالغني، عمله من خلال شاشة التليفزيون، وكانت أولى أعماله المشاركة في مسلسل «زيزنيا» الجزء الأول عام 1997 وتجسيده شخصية شاب يوناني، أمام يحيى الفخراني، سيمون، تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج جمال عبدالحميد.

وقبل حلول الألفية الجديدة قدم أحمد سعيد عبدالغني، نحو 10 أعمال درامية في مالا يقل عن 3 سنوات، أبرزها «الدوغري 90، أوراق مصرية، أم كلثوم، لمّا التعلب فات» مع كبار نجوم الفن، وبدأ الجمهور يتعرف على صاحب الوجه الجديد، لتتوالى بعدها الأعمال التي ساهمت في شهرتها منها «سوق العصر» عام 2000 وتجسيده شخصية طلعت المغازي، و «الحقيقة والسراب» عام 2003 وتجسيده شخصية باسم الانتهازي، وهى الشخصية التي يتم استخدامها «كوميكس» على مواقع التواصل الاجتماعي، و«عباس الأبيض في اليوم الأسود» عام 2004 وتجسيده شخصية بيبرس.

ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها أحمد سعيد عبدالغني «قاسم أمين، عفاريت السيالة، أولاد الأكابر، أمانة ياليل، أفراح إبليس، ونحب تاني ليه، الوجه الآخر، زمن عماد الدين، سلسال الدم، القيصر، كفر دلهاب، هى ودافنشي، رسايل».

وفي السينما شارك أحمد سعيد عبدالغني، في عدد من الأفلام منها «رحلة حب» عام 2001 مع محمد فؤاد، مي عزالدين، و«مطب صناعي» عام 2006 مع أحمد حلمي، نور، عزت أبوعوف، و«كامل الأوصاف» عام 2006 مع عامر منيب، حلا شيحة، وعام 2007 قدم «خارج على القانون» مع كريم عبدالعزيز، حسن حسني، و«جوبا» مع مصطفى شعبان، داليا البحيري، و«حين ميسرة» مع عمرو سعاد، سمية الخشاب، و«كشف حساب» مع محمود عبدالمغني، نور، و«كود 36» مع مصطفى شعبان، يارا نصري، و«المشمهندس حسن» عام 2008 مع محمد رجب، دوللي شاهين، و«8%» عام 2013 مع أوكا وأورتيجا.

خاض البطولة المطلقة مرة واحدة

في عام 2000 كان للفنان أحمد سعيد عبدالغني، تجربة سينمائية مع البطولة المطلقة من خلال فيلم «رجال من مصر»، بطولة عبدالله مشرف، جيهان قمري، محمد خيري، ودارت أحداثه في إطار بوليس حول قيام ضابط شرطة بمواجهة أحد عصابات المافيا.

ينتمي أحمد سعيد عبدالغني لعائلة فنية، ليس والده سعيد عبدالغني فحسب، ولكن شقيقة والدته «خالته» هي الفنانة الكبيرة زهرة العلا، التي تعد إحدى نجمات زمن الفن الجميل.

كما ظهر بصحبة والدته في حفل زفافه عام 2013، وكانت ملامحها قريبة الشبه بشقيقتها الفنانة الكبيرة.