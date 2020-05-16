أحمد سعيد عبدالغني.. صاحب صاحبه في "ونحب تاني ليه"

بعد فترة غياب عن الدراما، ظهر الفنان أحمد سعيد عبد الغني، خلال أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي يعرض على قنوات cbc.

ويجسد أحمد سعيد عبد الغني، شخصية الدكتور عمر، صديق مخرج الإعلانات عبدالله الروبي "شريف منير"، والذي دائما ما يتدخل لمساعدة صديقه، بالرغم من الخلاف الذي وقع بينهما، بسبب اكتشاف "عبدالله"، أن صديقه "عمر" يقع في غرام مديرة أعماله "ميرنا" دون أن يخبره بذلك، ويقطع علاقته معه، ولكن تعود "المياه لمجاريها" بعد تدخل "عمر" لإنقاذ "عبدالله" من محاولة الاعتداء عليه في أحد المطاعم.

وبعد إصابة "عبدالله" شريف منير، بأزمة فقدان جزئي للذاكرة جراء انقلاب سيارته، و تأكيد "عمر" لطليقة عبدالله "غالية" ياسمين عبدالعزيز، إن طليقها توقف إدراكه عند عام 2019 ولا يتذكر الأحداث التي وقعت في 2020 ومن ضمنها انفصالهما.

وحذر "عمر" باعتباره طبيب من قيام "غالية" بتذكير "عبدالله" بانفصالهما وعليهما العيش سويا، الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل على السوشيال ميديا، حيث أكد عدد من المتابعين، أن ما يفعله عمر، وعبدالله، مجرد "لعبة" وأنه لم يصب بفقدان ذاكرة، ولكن الهدف هو عودة عبدالله إلى غالية، وإبعاد خطيبها مراد السويفي "كريم فهمي"، ورغبة "عمر" في الاستحواذ على قلب "ميرنا" التي تتعلق ب"عبدالله".

مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه"، حول مهندسة الديكور "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والتي يطلقها زوجها مخرج الإعلانات "عبدالله" شريف منير، دون سبب، رغم حبها له، وتقرر "غالية" الذهاب وابنتها الصغيرة للعيش بمنزل والدتها وجدتها.

تضع الصدفة أمام "غالية" رجل الأعمال "مراد السويفي" كريم فهمي، في الوقت الذي يقرر زوجها السابق، الاهتمام بها.