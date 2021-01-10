مبادرة شباببية في «الفشن» للتوعية بمخاطر كورونا وتوزيع كمامات (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مبادرة شباب الفشن لتوزيع الكمامات الطبية».

حملات توعية بخطورة المرض وتوزيع كمامات مجانية على الباعة الجائلين

وجاء في التقرير، أنّه دائما ما تكون المبادرات المجتمعية جزء أصيل لزيادة الوعي بالمخاطر والأزمات الصحية والبيئية، الاشتراك والتعاون بين الشباب للتوعية بمخاطر كوفيد 19 كان نقطة انطلاقهم في تأسيس مبادرة شباب الفشن في محافظة بني سويف، حيث نظم الشباب حملات توعية بخطورة المرض، فضلا عن توزيع 1000 كمامة مجانا على الباعة الجائلين في شوارع مدينة الفشن وداخل الأسواق، وتحدثوا معهم بشأن أهمية ارتداء الكمامة وكيفية التخلص منها بشكل آمن، إضافة إلى مساعدة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

التوعية الجادة بمخاطر فيروس كورونا

وأضاف التقرير، أنّ المبادرة لم يكن عنوانها توزيع الكمامات الطبية فقط، بل كان أعضاء المبادرة حريصون على التوعية الجادة بمخاطر فيروس كورونا في ظل تحديات الموجة الثانية، التي اعتبرها كثيرون أكثر خطرا وشراسة من الموجة الأولى.

نوفر معلومات تنفع الناس وننشر الوعي

وقال رضا رشاد، أحد المسؤولين عن المبادرة خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، إنّ الهدف من المبادرة لم يكن توزيع كمامات مجانا، ولكن الوصول إلى المواطن البسيط والمساعدة على نشر الوعي، بتوفير معلومات تنفع الناس وتستمر معهم طيلة الفترة القادمة تجنبًا لقوة وشراسة الموجة الثانية من الفيروس.

وأضاف: «بدأنا طرح المبادرة على شباب مركز الفشن من الجنسين، ووضحنا كيفية المشاركة المجتمعية وأن نطبق مبدأ التكافل والتراحم وأن يشعر الشاب بالمواطن البسيط، وذلك بعدما تعلمنا الكثير في التجربة الأولى، ولم نخف من العدو الخفي وتابعنا الوعي يوميًا، لأنه من الواجب على الشباب المثقف تعريف المواطن البسيط بخطورة الفيروس، ومن خلال الكمامة نستطيع إيصال المعلومة».