صب أسقف الدور الثالث بعمارات "الإسكان المتميز" في مدينة الفشن الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّه جارٍ صب أسقف الدور الثالث علوي والأخير لبعض عمارات "الإسكان المتميز" بمدينة الفشن الجديدة ببني سويف، مضيفاً أنَّه تمّ البدء في أعمال المباني تمهيدًا لبدء أعمال التشطيبات، حيث تمّ الانتهاء من أعمال الخرسانة العادية بجميع العمارات، وجارٍ استكمال أعمال القواعد المسلحة والأعمدة والأسقف لباقي العمارات.

وأوضح المهندس محمد أحمد الدكروري رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أنَّه جارٍ تنفيذ 32 عمارة "إسكان متميز" نموذجي (أ، ب) (أرضي + 3 أدوار متكررة)، بإجمالي 512 وحدة سكنية موزعة على 5 مشروعات يقوم بتنفيذها 4 شركات بمدينة الفشن الجديدة.

وأضاف "الدكروري"، أنَّه جار تتفيذ شبكة الصرف لموقع العمارات بطول ألف متر بنسبة تنفيذ 70%، وجارٍ اعمال الاختبارات والردم، حيث بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة 60 مليون جنيه.

وأكّد أنَّه تمّ التنبيه على جميع الشركات بزيادة معدلات التنفيذ لسرعة إنجاز المشروع في التوقيتات المحددة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.