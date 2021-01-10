مذيعة «إكسترا نيوز» تروي تجربتها مع المبادرات الرئاسية: أحدثت تغيير

روت الإعلامية أسماء مصطفى، مقدمة برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» تجربتها مع مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، والتي تهتم بالفحص المبكر عن الأمراض التي من الممكن أن تنتقل من الأم للجنين، وتقدم خدماتها بالوحدات الصحية بالقرى والمراكز، وتسقبل السيدات للإطمئنان على صحتهم وصحة المولود الذي تتم متابعته حتى بعد الولادة.

المبادرات الرئاسية الكشف بها بالمجان

وقالت مذيعة «إكسترا نيوز»: «كنت مع حد من قرايبي في مكتب الصحة، ولما دخلنا لقينا كل أم جايبة طفل معاها وكله جاي لمبادرة مختلفة من المبادرات الرئاسية والكشف بالمجان داخل مكاتب الصحة.. اللي جاي يكشف عن السمع واللي جاي يتابع وزن الأم ومتابعته بعد الولادة، واختبار الأطفال قبل سن عام للكشف عن وجود أنيميا أم لا، وأمور كثيرة أخرى حول صحة الأطفال والأمهات».

متابعة صحة الأطفال وتجنب المشكلات والأمراض في سن مبكر

وتابعت مذيعة «إكسترا نيوز»: «أمور كثيرة أخرى ساهمت إنه يحصل تغيير علشان متابعة صحة الأطفال وتجنب المشكلات والأمراض في سن مبكر».

إقبال على المبادرات الرئاسية من قبل المواطنين بالرغم من كورونا

وقالت الدكتورة حمدية محمد محمود، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالجيزة، إن هناك إقبال على المبادرات الرئاسية من قبل المواطنين، على الرغم من أزمة فيروس كورونا، وهناك الكثير من السيدات الحوامل مقبلين على الاستفادة من المبادرات الخاصة بهم.

وأوضحت أن وزارة الصحة أوصت بأن السيدات ممن يتابعن حملهن لدى أطباء بعيادات خاصة يقبلوا على التحليل في المراكز خصوصا تحليل الفيروسات والتهاب الكبدي الوبائي وأمراض نقص المناعة ووزن وطول السيدة الحامل.