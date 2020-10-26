مصطفى سالم الأول.. أسماء مرشحي الإعادة في انتخابات سوهاج

أعلنت اللجنة الرئيسية للانتخابات في محافظة سوهاج، أسماء المرشحين الفائزين في الجولة الأولى بانتخابات مجلس النواب، وسيخوضون جولة الإعادة.

وجاء النائب السابق والمرشح الحالي مصطفى سالم، في المركز الأول ليس على مستوى دائرته الانتخابية فقط، وإنما على مستوى المحافظة بالكامل، حيث حصل على 31882 صوت، ضمن مرشحي الدائرة الرابعة.

وتأهل في هذه الدائرة، التى تضم "طهطا وطما وجهينة" لدخول جولة الإعادة مصطفى سالم ونشأت فؤاد عباس 23116 صوتا، وإبراهيم خليفة أبو دوح 30500، إيهاب مصلح أبوعقيل 28326، مصطفى حسين أبو دومة 21610، صلاح شوقي 18607.

بينما في دائرة أخميم وساقلتة، وصل لجولة الإعادة زكريا حسان، وحصل على 27532، أحمد جاد الرب 18368، عفيفي الشريف 17180، محمد لبيب 16934.

فيما يخوض جولة الإعادة في دار السلام جابر الطويقي، وحصل على 10096، أحمد عبدالسلام قورة 16359، أما المنشاة، ففيها الإعادة بين كل من عاطف كعربان 14326، إسماعيل مظهر أبو كريشة 11038، ودائرة سوهاج فجاء بها حاتم مبارك 21952، محمد فقير19521، حازم حمادي 19021، أحمد عواجة 17759.

بينما في مركز جرجا والعسيرات، جاء ياسر نصر 25564 وخليفة رضوان 19212 وعبدالمنعم أبو الفتوح 14213 وإسماعيل الطهطاوي 11806.

وجاء في المراغة اللواء أحمد أبو الدهب 15090، رفعت شكيب 10123، والبلينا محمود أبو الخير 22735، نور أبوستيت 16908، يوسف أبو حمودي 15665، حمدي شاهين 13673.