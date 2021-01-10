«تويتر» يغلق حساب برلماني فرنسي انتحل شخصية ترامب

أغلق موقع «تويتر» حساب النائب الفرنسي يواكيم سون فورجيت، لانتحاله شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونشره رسائل باسم الرئيس الأمريكي.

وبعد ساعات قليلة من طرد «تويتر» لترامب من المنصة بشكل دائم يوم الجمعة الماضية، تم استبدال الاسم والصورة على حساب سون فورجيه الموثق باسم الرئيس الأمريكي، وكتب على إحدى تغريدات ترامب المزيفة كلمة «ساعدوني فقط».

وبحسب صحيفة بوليتيكو، ليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها النائب المولود في كوريا الجنوبية، والذي يمثل مواطني فرنسا في سويسرا وليختنشتاين في الجمعية الوطنية الفرنسية، مشكلة في انتحال شخصية سياسي على منصة التواصل الاجتماعي، حيث تم تغيير حساب سون فورجيه في أبريل الماضي بالمثل، لإبراز اسم وصورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعلى مدار عدة ساعات، تم استخدام الحساب المزيف لنشر العديد من الرسائل، بما في ذلك رسالة ظهر فيها ماكرون للتعبير عن اتفاق كامل مع تصريحات ترامب المثيرة للجدل حول دور الصين في انتشار فيروس كورونا، وادعى سون فورجيه لاحقًا أنه تم اختراق هاتفه وحسابه.

وفي عام 2018، أدت تصرفات النائب على «تويتر» إلى خروجه من حزبه، الذي يرأسه ماكرون، واستقال سون فورجيه بعد توبيخه من قبل قادة المجموعة بسبب تغريدات متحيزة جنسياً نشرت عن السناتور إستر بنباسا، وفي فبراير من العام الماضي، لعب النائب أيضًا دورًا رئيسيًا في نشر مقاطع الفيديو المصورة التي نسفت ترشيح بنيامين جريفو لمنصب عمدة باريس.

ومنذ عامين، حاول سون فورجيه التصدي لما اعتبره إهانة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبلاده، إلا أن ارتكابه خطأ إملائيا في دفاعه عن فرنسا، قلب دفاعه إلى إهانة، وردّا على تغريدات سابقة لترامب نصح فيها الفرنسيين بإلغاء اتفاق باريس للمناخ باعتباره أحد أسباب مشاكلهم المعيشية، وصف يواكيم سون فورجيه النائب عن المغتربين الفرنسيين الرئيس الأمريكي بـأنه خرف، ومصاب باضطرابات دماغية، وطالبه بعدم إهانة فرنسا.