جدول قناة مدرستنا الأسبوع الجديد.. من 10 وحتى 16 يناير

أعنلت القناة التعليمية «مدرستنا» جداول الأسبوع الثالث عشر لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

وجاء الجدول للفترة من اليوم، الأحد 10 يناير حتى السبت 16 يناير 2021، بتردد: 12303 أفقي/ معدل الترميز: 27500/ معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات حفظ برامج قناة مدرستنا على اليوتيوب في حال انقطاع الإنترنت

1- الانتقال إلى صفحة المشاهدة الخاصة بالفيديو.

2- انقر على رمز التنزيل تحت الفيديو، أو انقر على رمز المزيد ثم تحميل.

3- عند اكتمال تحميل الفيديو، سيتغيّر لون رمز التحميل تحت الفيديو إلى اللون الأزرق.

4- حال انقطاع اتصال الجهاز بالإنترنت خلال التحميل أو قائمة تشغيل معيّنة، ستستأنف العملية تلقائيا بعد استعادة الاتصال بالإنترنت.

طريقة إرسال «الهوم ورك» من المنزل

- لابد أولًا من التسجيل على منصة «إدمودو» التي طرحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للطلاب للتسهيل عليهم التواصل مع المعلمين وإرسال الرسائل فيما بينهم، ما يساعد على توفير الوقت من خلال الجمع بين أدوات الفصل الدراسي على المنصة، وإضافة المعلمين الذين يدرسونك في الفصل الدراسي.

- بمجرد إكمالك للواجب المدرسي، يمكنك إرساله من خلال الضغك على زر إنشاء، وأكتب ردك في مكان النص وإرسله للمعلم الذي تحدده .

- لإضافة مرفق، اضغط على «أرفق» من القائمة المنسدلة واختر ملف من الكمبيوتر أو رابط من شبكة الإنترنت.

- لإرسال تعليق للمعلم اضغط على الرابط في أسفل منطقة تسليم الواجب لفتح التعليقات.

- عندما تجهز لإرسال الواجب اضغط على «تسليم الواجب».

- بعدما تسلم واجبك ومعلمك يقيمة سيظهر دفتر الدرجات في خانة view your grade.

- اذا أردت إعادة تسليم الواجب اختار resubmit an assignment، حيث يمكنك فعل ذلك فقط في حالة سمح معلمك بهذا وبمجرد تقييم معلمك للواجب لن تستطيع اعادة تسليم الواجب، إلا إذا أزال معلمك التقييم أولًا.