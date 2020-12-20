تعرف على جدول حصص قناة مدرستنا للأسبوع العاشر الخاص بالمرحلة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول مواعيد عرض البرامج التعليمية للأسبوع العاشر، الخاص بمناهج المرحلة الإعدادية المقرر عرضة عبر قناة «مدرستنا» المعنية بالمواد التعليمية.

ووفقا للموقع الرسمي للقناة، فإن مواعيد العرض الأسبوعي تنطلق من اليوم الأحد الموافق 20 ديسمبر، وحتى السبت القادم الموافق 26 ديسمبر.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة مواعيد عرض البرامج التعليمية للأسبوع العاشر للمرحلة الإعدادية.

الصف الأول الإعدادي

وانطلقت الدروس بداية من اليوم الأحد من الساعة 11 صباحا بمادة الرياضيات، واستمر عرض المواد حتى الساعة 1 مساءً بنفس المادة.

الصف الثاني الإعدادي

بدأ الجدول بعرض مادة اللغة الأجنية الأولى 12 صباحا، وانتهى عرض الحصص بمادة العلوم التي تم عرضها الساعة 2:30 مساء.

الصف الثالث الاعدادي

وبدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي بتلقي حصصه من اليوم الأحد الساعة 12:30 مساءً بمادة الدراسات الاجتماعية، وينتهى العرض بمادة الرياضيات يوم الخميس القادم الساعة 3:30، على أن تبدأ الإعادة بمادة الدراسات الاجتماعية أيضًا الساعة 7 مساء.

خطوات حفظ برامج قناة مدرستنا على اليوتيوب في حال انقطاع الانترنت

1- انتقِل إلى صفحة المشاهدة الخاصة بالفيديو.

2- تحت الفيديو، انقر على رمز التنزيل أو انقر على رمز المزيد ثم تنزيل.

3- عند اكتمال تنزيل الفيديو، سيتغيّر لون رمز التنزيل تحت الفيديو إلى اللون الأزرق.

4- إذا انقطع اتصال جهازك بالإنترنت أثناء تنزيل فيديو أو قائمة تشغيل معيّنة، ستستأنف العملية تلقائيا عند استعادة الاتصال بالإنترنت.

يذكر أن البرامج التعليمية، تبث باللغة العربية لأن الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية، يحتاجون هذه الحصص.

وسوف تضاف يرامج للعلوم والرياضيات باللغات الأجنبية تباعا، رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.

أما الصفوف الأولى، فتحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع، وبالتالي حاجتهم أقل، وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية، وتعتمد هذه المجموعة من الطلاب في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا.