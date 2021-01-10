وزير التعليم العالي ينعى عميد «زراعة كفر الشيخ»: تغمده الله برحمته

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة، والمراكز والمعاهد البحثية، والجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الدكتور محمود فواز عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ,

ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان صادر اليوم، الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.