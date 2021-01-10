وزير خارجية ألمانيا يصل القاهرة اليوم للمشاركة في الاجتماع الرباعي

يصل وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، إلى مصر، مساء اليوم الأحد، لإجراء محادثات مع نظرائه الفرنسي والأردني والمصري، غدا الاثنين.

وحسب بيان السفارة الألمانية بالقاهرة، يركز اجتماع وزراء الخارجية الأربعة، على عملية السلام في الشرق الأوسط، وسبل الاستفادة من الديناميكية المتولدة عن الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها مؤخرًا بين إسرائيل و4 دول عربية، علاوة على الخطوات المحتملة للتقارب بين كلا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

وستكون هذه هي المرة الرابعة التي يجتمع فيها وزراء الخارجية بهذا الشكل الرباعي، حيث تناولت اجتماعاتهم السابقة مسألة خطط الضم التي تم الإعلان عنها خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية وتأثير التطبيع بين إسرائيل والدول العربية على السلام في الشرق الأوسط.