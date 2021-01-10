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اتجاه لإقالة فاروق جعفر وطارق يحيى من الزمالك

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 محمود فؤاد
01:54 م | الأحد 10 يناير 2021
طارق يحيا

طارق يحيا

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن اللجنة المؤقتة التي تدير النادي برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، استقرت بشكل كبير إقالة طارق يحيى المشرف العام على قطاع الناشئين، وفاروق جعفر مدير قطاع الكرة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، على أن اللجنة اتفقت على هذا القرار بسبب ما بدر من الثنائي في الفترة الأخيرة، وتدخلهما فيما لا يعنيهما والإدلاء بتصريحات تخص النادي عبر وسائل الإعلام، بجانب شكاوى عديدة، داخل قطاع الناشئين.

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