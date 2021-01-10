هالة زايد تصل البحيرة لتقديم واجب العزاء في وكيل «صحة القليوبية»

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة إلى قرية بسنتواي فى مركز أبو حمص بالبحيرة لأداء واجب العزاء فى الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة فى القليوبية، والذى توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان فى انتظار الفقيد في مركز شباب قرية بسنتواي اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.وقدمت الوزيرة العزاء لزوجة وأبناء وشقيق الدكتور حمدي الطباخ، والذى توفي فى مستشفى العجوزة فى القاهرة.

وفي وقت سابق شيع مئات المواطنين جثمان فقيد وزارة الصحة، الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بقرية بسنتواي التابعة لمركز أبو حمص، وشارك في صلاة الجنازة محافظا البحيرة والقليوبية، في الوقت الذي قدم فيه القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديرية الصحة، واجب العزاء لأسرة الفقيد.

واحتشد المئات من أهالي مركز أبو حمص بالبحيرة، لوداع الفقيد الدكتور حمدي الطباخ، وسط إجراءات احترازية مكثفة، والتزم جميع المعزيين بارتداء الكمامات وتنفيذ التباعد الاجتماعي.

وأدي المشيعيون صلاة الجنازة بملعب مركز شباب قرية بسنتواي، وكان في المقدمة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والعديد من القيادات التنفيذية والمحافظة.

وشهد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صلاة الجنازة على الفقيد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وذلك بمسقط رأسه بقرية بسنتواى بمركز ابو حمص والذى وافته المنية مساء أمس السبت.

كما قدما واجب العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة بساحة مركز شباب بسنتواى، وشيع الفقيد القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.