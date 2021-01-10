نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: إنشاء دورات مياه في شوارع.. وتعميمها حال نجاحها

علق المهندس محمد عصام نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على إنشاء دورات مياه عمومية في الطرق العامة بـ6 أكتوبر، قائلا إنّ شركات القطاع الخاص هي من تقدمت بفكرة عمل دورات مياه عمومية لخدمة سكان مدينة السادس من أكتوبر وروادها، بالتزامن مع استضافة مصر لكأس العالم، وبالفعل جرت الموافقة على الفكرة والبدء في تنفيذها وأصبحت موجودة على أرض الواقع.

افتتاح دورات المياه بالتزامن مع افتتاح كأس العالم لكرة اليد

وأضاف عصام، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج «صباحك مصري»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر 2»، أنّ افتتاح دورات المياه سيكون مع افتتاح كأس العالم لكرة اليد، يوم الأربعاء الموافق 13 يناير من الشهر الحالي، وذلك لخدمة سكان المدينة وروادها.

الغرض من الدورات خدمة مرضى السكر وكبار السن

وتابع أنّ الفكرة بدأت قبل أكثر من شهر، والغرض منها التخفيف عن مرضى السكر وكبار السن، الذين كانوا يواجهون مشكلة عدم وجود دورات مياه عمومية في أي مكان، لذلك بالفعل جرى إنشاء 3 دورات مياه منفصلة وجرى تخصيص عمال صيانة لضمان الحفاظ على نظافتها بصفة مستمرة والحفاظ على صحة المواطنين وعدم نقل العدوى من الدورات.

تعميم التجربة على المدينة كلها حال نجاحها

وأشار إلى أنّ الدورات ثابتة في أماكنها وسنعممها على مدينة السادس من أكتوبر بالكامل، وأنّ العدد الإجمالي للدورات 10 وبالفعل جرى تركيب 3، وخلال اليومين المقبلين سنستكمل تركيب الباقي، وإذا نجحت التجربة سنعممها على المدينة كلها، لافتا إلى أنّ المستهدف أن يكون عدد الدورات نحو 40 أو 50 دورة مياه.

وأوضح أنّنا بدأنا توزيع الدورات على المحاور الرئيسية في المدينة، مثل محور 47 و 48 وبعد ذلك سنحاول وضعها في الأماكن العامة التي بها مولات وما شابه لخدمة رواد مدينة السادس من أكتوبر.