شاب ثلاثيني يقتل طفلا عمره 8 سنوات في الجيزة: «فشل في اغتصابه»

جريمة بشعة هزت مشاعر المصريين، عندما استيقظت محافظة الجيزة على حادث مأساوي، بقيام سائق بتجرد من مشاعر الإنسانية والرحمة، واغتصابه لطفل لم يبلغ من العمر سوى 9 سنوات، حيث كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، لغز واقعة اختفاء طفل 8 سنوات بمنطقة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة، سائق 33 سنة اصطحب الطفل إلى شقته وحاول اغتصابه بالقوة إلا أن الطفل قاومة فقتله خنقًا وترك جثته 24 ساعة قبل دفنها.

ألقى القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

اختفاء طفل

قبل يومين، تلقت وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم بلاغا من عامل يفيد باختفائه ابنه 8 سنوات، وعلى الفور تم إخطار مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمود السبيلي الذي أمر بتشكيل فريق بحث تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلى مفتش مباحث شمال الجيزة، للكشف ملابسات الواقعة، واستعرض خطة البحث التى جاءت كالتالي: «فحص خط سير الضحية، تفريغ الكاميرات القريبة من مكان اختفاء الطفل، فحص علاقات والده والمترددين عليه»، وبمجرد الانتهاء بدأت القوات فى تنفيذ خطة البحث وفحص علاقات والد الطفل وتبين انه ليس له أي عدوات أو خلافات تؤدي إلى خطف ابنه.

اغتصاب

انتقل فريق من المباحث تحت إشراف العميد عمرو طلعت إلى مكان اختفاء الطفل وتم فحص خط سيره وتتبع الكاميرات التي أظهرت أن الطفل استقل «توك توك» واختفى منذ ذلك الوقت، وعلى الفور تم تتبع الكاميرات حتى تمكنت القوات من تحديد المشتبه فيه، وتم استئذان النيابة العامة، وانتقلت قوة من المباحث وألقت القبض على المتهم أثناء حمله جثة الطفل لدفنها بعد أن حفر له مقبرة في أرض فضاء قريبة من المنزل.

اعترف المتهم بارتكاب واقعة قتل المجني عليه بعد أن فشل في اغتصابه.