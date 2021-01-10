القوات المسلحة تتعاون مع جامعة القاهرة لتطوير البحث العلمي

أعلنت القوات المسلحة توقيع بروتوكول تعاون علمي وبحثي مشترك، بين مركز البحوث الطبية والطب التجديدي في القوات المسلحة وجامعة القاهرة، بهدف تطوير العملية البحثية والتعليمية الشاملة، وذلك بحضور مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي ورئيس جامعة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على تبادل الخبرات العلمية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية، وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر في شتى المجالات.

واشتمل البروتوكول على تعزيز أواصر التعاون في مجالات العمل البحثي المشترك، وتأهيل الكوادر البشرية من خلال البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة، وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية في مجالات البحث العلمي، وتطوير البنية التحتية للمعامل والتقنيات المعاصرة والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، كما تضمن البروتوكول تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي، بما يساعد في تحقيق التطوير الذاتي، وصولا للاعتماد الأكاديمي في البرامج المختلفة، وتبادل الزيارات وتسخير الإمكانيات بهدف الاستفادة القصوى للجانبين.

يأتي ذلك من منطلق حرص القوات المسلحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك، في آليات العملية التعليمية والبحثية الشاملة، بما ينعكس أثره على الارتقاء بالمستوى الطبي، ما يسهم في تطوير المنظومة الصحية بمصر.