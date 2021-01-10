انقطاع المياه عن منطقة الزمالك بالكامل بسبب «المترو»

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن منطقة الزمالك بالكامل، اعتبارًا من الساعة السابعة مساء اليوم، وحتى الساعة السادسة صباح غد الاثنين، بناء على طلب الهيئة العامة لمترو الأنفاق لربط خطوط المياه بمنطقة الزمالك، للقيام بأعمال حفر للخط الثالث.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه، خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.