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انقطاع المياه عن منطقة الزمالك بالكامل بسبب «المترو»

كتب:

وائل فايز
04:42 م | الأحد 10 يناير 2021
شركة مياه الشرب توفر بدائل للمياه المنقطعة في الزمالك لعدم تضرر السكان

شركة مياه الشرب توفر بدائل للمياه المنقطعة في الزمالك لعدم تضرر السكان

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن منطقة الزمالك بالكامل، اعتبارًا من الساعة السابعة مساء اليوم، وحتى الساعة السادسة صباح غد الاثنين، بناء على طلب الهيئة العامة لمترو الأنفاق لربط خطوط المياه بمنطقة الزمالك، للقيام بأعمال حفر للخط الثالث.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه، خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

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