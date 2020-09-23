استئناف حفر مترو صفاء حجازي بـ"الزمالك" تجاه محطة الكيت كات أول أكتوبر

قال اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنّ الهيئة تواصل عملها لتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة والقومية، لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أنّ الخط الثالث للمترو صمم على طراز عالمي، ويقدم خدمات أوروبية لجميع مرتاديه، موضحا أنّ شركة RATP الفرنسية ستستلم إدارة وتشغيل الخط الثالث رسميا خلال 12 شهرا.

رئيس القومية للأنفاق: شركة RATP الفرنسية ستدير الخط الثالث دون التدخل في تحديد سعر تذكرة المترو

وأضاف والي، لـ"الوطن"، أنّ الشركة الفرنسية ستدير الخط الثالث للمترو دون التدخل من قريب أو بعيد في تحديد سعر تذكرة المترو، لافتا إلى أنّ وزارة النقل ممثلة في القومية للأنفاق، تسعى بكل الطرق إلى خدمة المواطنين، مؤكدا أنّه مخطط استئناف أعمال حفر المرحلة الثالثة بالخط الثالث من محطة صفاء حجازي بالزمالك اتجاه محطة الكيت كات أول أكتوبر المقبل.

والي: محطة مترو الزمالك لن ولم تؤثر على عمارة الشربتلي في المستقبل

وأشار والي، إلى أنّ ماكينة الحفر متوقفة حاليا في محطة صفاء حجازي بالزمالك لإجراء صيانة دورية، استعدادا لاستئناف أعمال الحفر وتخطية النيل في اتجاه الكيت كات، موضحا أنّ محطة مترو الزمالك لن ولم تؤثر على عمارة الشربتلي بـ17 شارع البرازيل بحي الزمالك في المستقبل، مؤكدا أنّ مترو الزمالك سيكون مفخرة لسكان الحي بصفة خاصة وللمصريين بصفة عامة.

وأوضح رئيس القومية للأنفاق، أنّ الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو يشمل 4 محطات من العتبة حتى الكيت كات هي (العتبة ـ ناصر ـ صفاء حجازي ـ الكيت كات)، ومخطط إنهاء تنفيذه منتصف العام المقبل، والجزء الثاني ممتدا من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محور روض الفرج بطول 6.6 كم، ومخطط إنهاء تنفيذه منتصف 2022، والجزء الثالث ينطلق من الكيت كات حتى جامعة القاهرة ومخطط إنهاء تنفيذه في أبريل 2023، حيث تربط هذه المرحلة مع الخط الأول للمترو في محطة ماسبيرو، ومع الخط الثاني في محطة جامعة القاهرة، ومع الخط الرابع في محطة روض الفرج.

والمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، يبلغ إجمالي طولها 17.7 كم، وتشمل على 15 محطة وتم تقسيمها إلى 3 أجزاء لسرعة إنجازها، وتبلغ تكلفة تنفيذها 32.8 مليار جنيه تقريبا، ويمول منها بنك الاستثمار الأوروبي ووكالة التنمية الفرنسية قيمة 900 مليون يورو في صورة قرض ميسر، فيما يتم تدبير باقي تكلفة المشروع من الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أنّ الخط الثالث للمترو كلف 97 مليار جنيه.