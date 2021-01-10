مستشار المالية: سنعرض 8 مشروعات قومية جديدة على العملات المعدنية

قال الدكتور حازم شريف، مستشار وزير المالية، إن الوزارة تعمل على اتجاهين في صك العملة، وهي توثيق المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، وتم إصدار 8 مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وحقل ظهر، ومباني الطاقة الشمسية في أسوان، وسيتم إضافة المتحف الوطني الجديد ومتحف الحضارة ومدينة الجلالة، ويتم الصحك على العملات المتداولة المعدنية، وهذا الصك لتوثيق المشروعات ولحل أزمة الفكة التي يعاني منها السوق المصري أحيانا.

الاستعانة بتصميمات الشباب

وأضاف مستشار وزير المالية، في مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع على فضائية dmc، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الوزارة تستعين بتصميمات الشباب من كليات فنون جميلة وفنون تبيقية بمشاركة وزير المالية، بجانب التصميمات المعدة التي تمتلكها الوزارة خاصة في ظل وجود تجمعات شبابية تجمع العملات التذكارية وسيتم صك 8 مشاريع في العام الميلادي الحالي وكل مشروع له 5 تصميمات مجهزة، ولا يتم الصك على العملات المطبوعة لأنها ليس صاحبة عمر طويل بينما العملات الفضية الممثلة في الجنيه ونصف الجنيه يتم تدوالها بسهولة عكس العملات المطبوعة التابعة للبنك المركزي المصري.

الفرق بين العملات التذكارية والموثقة للمشروعات

وتابع: «هناك فرق كبير بين العملة التي تمثل تذكار والعملة التي توثق مشروع فالعملة التذكيرية تنتج بأعداد قليلة ويكون خام المنتج منها غالي وتباع بأسعار باهظة أما العملات التي توثق المشروعات القومية فهي في متناول الجميع، وأنتج بنك مصر العام الماضي أثناء الاحتفال بمرور 100 عام على إنشائه عملات تذكارية تم بيعها من فروع البنك، وتعمل وزارة المالية الفترة المقبلة على عقد اتفاقيات مع الهيئة العامة للبريد من أجل طبع نفس الصورة الموجودة على العملة على البريد كما يحدث في مختلف دول العالم كشكل جمالي».