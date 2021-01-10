السودان يحتج على إعلان إثيوبيا الاستمرار في ملء السد

أعلن السودان احتجاجه على إعلان إثيوبيا الاستمرار في ملء السد الإثيوبي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل، مؤكدًا: «لا يمكننا الاستمرار في دورة مفرغة من التفاوض حول السد الإثيوبي».

ومن جانبه قال وزير خارجية السودان، عمر قمر الدين، قبل قليل، إنه لا تقدم في جلسة المفاوضات الجارية حول السد الإثيوبي.

وانعقدت اليوم الأحد جلسة مفاوضات جديدة بشأن السد الإثيوبى بين وزراء الخارجية والرى بمصر وإثيوبيا والسودان.