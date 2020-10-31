السودان: استئناف مفاوضات السد الإثيوبى غدا

أعلنت السودان استئناف مفاوضات السد الإثيوبي، غدًا الأحد، بين وزراء الري فى مصر وإثيوبيا والسودان.

وووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية، تستأنف غدًا الأحد مفاوضات ملء وتشغيل السد الإثيوبى بين وزراء شؤون المياه فى الدول الثلاث حسبما اتفق عليه في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه في اجتماعهم يوم الثلاثاء الماضي 27 أكتوبر، برئاسة جي باندورا وزيرة التعاون الدولي لجمهورية جنوب إفريقيا، ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

وأضافت "توافقت الدول الثلاث على عقد اجتماع متابعة يدعو له السودان في أقرب وقت ممكن لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الإفريقي خلال أسبوع واحد حول سبل إحراز تقدم ملموس فى المفاوضات المتعثرة منذ نهاية أغسطس الماضي".

وستعمل الدول الثلاث خلال هذه الجولة التي ستستغرق أسبوعًا واحدًا على وضع جدول أعمال واضح ومفصل وجدول زمنى محكم ومحدد لمسار التفاوض، وقائمة واضحة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها، بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجوالات السابقة.

وأوضح الدكتور صالح حمد رئيس الوفد التفاوضي، أن السودان كان قد أبدى رفضه فى الاجتماع السابق لمواصلة المفاوضات بنفس المنهج الذي قاد لطريق مسدود في الجولات الماضية.

وأضاف أن السودان تقدم بمقترحات متعددة لإعطاء دور أكبر للخبراء والمراقبين في عملية التفاوض، لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.