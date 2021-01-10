«الشكاوى الحكومية»: الصحة أكثر الوزارات استجابة لحل مشكلات المواطنين

قال المهندس طارق الرفاعي، رئيس منظومة الشكاوى الحكومية، إن عمل المنظومة لا يقف عند تلقي الشكاوى فقط، بل يتم العمل على رصد أهم الشكاوى التي تصل للمنظومة من أجل حل تلك الأزمات من جذورها، داعيًا المواطنين للتواصل مع منظومة الشكاوى والإبلاغ عن أى مشكلة، وهناك ضرورة لرفع الوعى لدى المواطنين فى هذا الشأن.

يتم التفاعل مع أي مشكلة يتم رصدها في أسرع وقت

وأضاف «الرفاعي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أنه يتم التفاعل مع أي مشكلة يتم رصدها في أسرع وقت، كما أن المنظومة متاحة طوال الـ 24 ساعة لتلقى الشكاوى، خاصة فيما يتعلق بالشكاوى الصحية فى ظل وجود أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

الاهتمام بشكاوى المواطنين أصبح على رأس أولويات الدولة

وأشار رئيس منظومة الشكاوى الحكومية، إلى أن وزارة الصحة والسكان تُعد أكثر الوزارات استجابة لشكاوى المواطنين وحلها، فالاهتمام بشكاوى المواطنين أصبح على رأس أولويات الدولة، وهو ما ظهر من خلال قرار إنشاء منظومة الشكاوي بموجب قرار من رئيس الجمهورية، كما أنه حدثت نقلة كبيرة في تثبيت أركان المنظومة خلال الفترة الماضية.

القيادة السياسية وجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى

وأوضح الرفاعي، أن التعامل مع الشكاوى أصبح يتم حاليا بوصفها حق لكل مواطن ينص عليها الدستور والقانون، كما أن القيادة السياسية وجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى، منوها إلى أن تقرير الحكومة عن أدائها تناول جهود تطوير المنظومة التي تمت طوال العام من أجل حل كافة الشكاوى.

حل ما يقارب من 87% من إجمالي الشكاوى التي تم استقبالها في 2020

وأكد أن المنظومة تتعامل مع الشكاوى التي يتم رصدها عبر البرامج الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الاستغاثات، ويتم حاليا رصد واستقبال الشكاوى ونعمل على تمشيطها وترتيبها من أجل العمل على حلها، «تم حل ما يقارب من 87% من إجمالي الشكاوى التي تم استقبالها في عام 2020، والمنظومة تستقبل كافة أنواع الشكاوى»