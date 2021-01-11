حبس عاطلين سحلا سيدة وسرقا حقيبتها في المعصرة

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطلين سرقا شنطة بالإكراه من سيدة وسحلها أحدهما، فى أحد شوارع منطقة وادي حوف بالمعصرة، وظهر ذلك فى فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث تمكنت الشرطة من ضبطهما.

تداول الفيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مدته 14 ثانية وتظهر فيه المجني عليها، وهي تسير على قدميها، صباحا، بينما يظهر المتهمان فى الثانية الـ 5، أحدهما يستقل دراجة نارية والثاني يسير على قدميه، حيث باغت المجني عليها وجذب حقيبة يدها، ولما حاولت المقاومة سحلها، حتى استسلمت له، وفرا هاربين.

المتابعة الأمنية :

رصدت المتابعة الأمنية التى تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية، وتهدف لكشف غموض الوقائع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت تداول الفيديو، حيث بيّنت التحريات ملابسات الواقعة، والتى تتلخص فى قيام شخصين بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات حال سيرها بمنطقة وادى حوف بدائرة قسم شرطة المعصرة.

بلاغ للشرطة :

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من المجني عليها، قالت فيه إنها وأثناء سيرها بمنطقة وادى حوف، فوجئت بشخصين "لا تعلم بياناتهما" حيث قام أحدهما بخطف حقيبة اليد خاصتها، وبداخلها بعض الأوراق الخاصة بها وهاتفها المحمول، ولاذا بالفرار.

تحديد المتهمين :

بدأ ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة تحرياتهم حول الواقعة، حيث تمكنوا من تحديد هوية المتهمين وهما عاطلين يقيمان فى مدينة حلوان، ونجحت فى ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، على النحو الوارد بالفيديو، حيث أقرّا أنهما تواجدا فى الشارع واتفقا على سرقة وخطف حقائب السيدات مستغلين فى ذلك حيازتهما لدراجة نارية، فضلا عن التوقيت المبكر لارتكاب الجريمة.

وأضاف المتهم، أنه اتفق مع شريكه على سرقة حقيبة المجني عليها بعدما شاهداها تسير بمفردها، وارتكبا الجريمة.. وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمان للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معهما، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.